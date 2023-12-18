Фінляндія тут ні до чого: чому Путін вирішив створити Ленінградський військовий округ

Путін несподівано почав погрожувати Фінляндії через її вступ в НАТО, який стався ще в квітні 2023 року. Тепер він анонсував створення Ленінградського військового округу. Причина тут досить цікава.

Про це 24 Каналу розповів ведучий каналу "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зауваживши, що надзвичайно малоймовірно, що Путін ризикне кидатися на Фінляндію, яка тепер є членом НАТО.

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Які можуть бути наслідки від створення нового

Як наголосив Асланян, військово-адміністративні реформи в Росії завжди мають прогнозовані наслідки. Тут не йдеться про підсилення війська окупантів чи якусь підготовку можливого нападу. Все це роблять через корупцію.

Усі такі реформи в Росії завжди були спрямовані на те, щоб збагатити певних людей. Зараз, очевидно, там виникла нова кількість полковників, яких вже потрібно зробити генералами. Але відповідних посад поки немає. Тому потрібно їх створити. Таке саме свого часу було й з угрупованням Росії на Арктиці.

Це роблять, бо "підросла" кількість полковників, яким хотіли б дати генеральський "титул". А посад не вистачає. Тоді можна зробити щонайменше 15 генералів з генеральськими зарплатами, квартирами та новими посадами, які мають обслуговувати цих 15 генералів. Також вони зможуть розпоряджатися землею,

– зазначив Асланян.

Путін погрожував Фінляндії: коротко