Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян, отметив, что чрезвычайно маловероятно, что Путин рискнет бросаться на Финляндию, которая теперь является членом НАТО.

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Какие могут быть последствия от создания нового

Как подчеркнул Асланян, военно-административные реформы в России всегда имеют прогнозируемые последствия. Здесь речь не идет об усилении войска оккупантов или какой-либо подготовке к возможному нападению. Все это делают из-за коррупции.

Все такие реформы в России всегда были направлены на обогащение определенных людей. Сейчас, очевидно, там возникло новое количество полковников, которых нужно сделать генералами. Но соответствующих должностей пока нет. Потому нужно их создать. Такое же в свое время было и с группировкой России на Арктике.

Это делают, потому что "подросло" количество полковников, которым хотели бы дать генеральский "титул". А должностей не хватает. Тогда можно сделать не менее 15 генералов с генеральскими зарплатами, квартирами и новыми должностями, которые должны обслуживать этих 15 генералов. Также они смогут распоряжаться землей,

– отметил Асланян.

Путин угрожал Финляндии: коротко