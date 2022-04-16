Фінляндія не буде зважати на погрози Росії через вступ до НАТО

Міністр закордонних справ Фінляндії Пеккі Хаавісто наголосив, що на погрози з боку Росії про якісь «наслідки» через їх рішення вступити до НАТО не варто звертати великої уваги.

За його словами, погрози російської влади не вплинуть на рішення Фінляндії про подання заявки на вступ у НАТО.

До теми Чому Росія так боїться НАТО і робить ворогів з усіх, хто туди планує вступити

Пеккі Хаавісто знає про те, що Росія виступає проти розширення НАТО.

Ми знаємо це. І не новина, що якщо НАТО розшириться, то Росії доведеться враховувати це у своїх оборонних планах. До цих сигналів з боку Росії варто прислухатися, але нам потрібно приймати самостійні рішення у сфері оборони,

– сказав Хаавісто.

Раніше Пеккі Хаавісто запевнив, що Фінляндія має сильну армію, в якої є 280 тисяч резервістів, та добре дбає про свої національні сили оборони. "Також у нас є призовна армія, і ми щойно вклали кошти у винищувачі F-35, 60 з них прибувають до Фінляндії", – пояснив міністр.

До слова, на фоні війни Росії в Україні Фінляндія заявила, що планує ухвалити заявку на вступ до НАТО протягом декількох тижнів. Очільниця фінського уряду наголосила, що все змінило вторгнення Росії в Україну. Населення країни підтримує курс в Альянс. Разом з Фінляндією зближення з НАТО розпочала і Швеція.

Цікаве відео – Франція вийде з НАТО у випадку перемоги Ле Пен