Україна отримала від Фінляндії експериментальну зброю, яка успішно показала себе на полі бою
Джерело:Yle
Фінляндія майже не розкриває інформації про те, яке озброєння передає Україні в межах військової допомоги. Однак стало відомо, що ЗСУ отримають не лише озброєння зі складів, а й новітню експериментальну зброю.
Про це заявив глава відділу військової економіки Сил оборони Фінляндії генерал-лейтенант Мікко Хейсканен. Він також додав, що постачання зброї в Україну дає змогу розвивати новітню фінську військову техніку й озброєння.
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Фінляндія передала експериментальну зброю
В інтерв'ю Хейсканен розповів, що в Україну експортують не лише стару зброю, а й новинки фінської оборонної промисловості. Деякі зразки зброї перебувають на стадії розробки, однак у Фінляндії наголошують, що це допомагає покращувати оборонне виробництво.
Окрім того, в Силах оборони наголошують, що експериментальна зброя позитивно демонструє себе на полі бою, а фінська оборонна промисловість отримує гарні відгуки від українських захисників. Зокрема, набутий досвід дозволяє розвивати новітню фінську військову техніку.
За словами Хейсканена, резерви на виробництво, зроблені Оборонними силами для фінських компаній, можуть бути активовані для використання на підтримку України. Однак для цього потрібна політична воля та додаткове фінансування.
Як Фінляндія допомагає Україні у війні
- В МЗС Фінляндії наголосили, що не давали жодних обмежень для України щодо застосування їхньої зброї. Еліна Валтонен заявила, що країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об'єктах на території агресора, якщо це необхідно для самозахисту.
- Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна робитиме все можливе, щоб Україна перемогла у війні з Росією. Водночас він вважає заяви про відрядження військ НАТО до України спекулятивними.
- На початку квітня, під час візиту Стубба до України, Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги на 188 мільйонів євро. Відомо, що до цього пакету допомоги увійшли системи ППО та артилерійські боєприпаси.
- Варто зауважити, що від початку повномасштабного вторгнення Фінляндія вже надала допомоги, вартість якої сягає 2 мільярдів євро. Частина коштів виділяється для надання озброєння, а інша – на гуманітарну допомогу.
- 3 квітня 2024 року Україна та Фінляндія підписали безпекову угоду. Документ передбачає всебічну підтримку оборони та безпеки, підтримку членства України в ЄС та НАТО. Він діє протягом 10 років та передбачає також підтримку реформ та допомогу у відбудові енергетичного сектору.