Україна отримала від Фінляндії експериментальну зброю, яка успішно показала себе на полі бою

Фінляндія майже не розкриває інформації про те, яке озброєння передає Україні в межах військової допомоги. Однак стало відомо, що ЗСУ отримають не лише озброєння зі складів, а й новітню експериментальну зброю.

Про це заявив глава відділу військової економіки Сил оборони Фінляндії генерал-лейтенант Мікко Хейсканен. Він також додав, що постачання зброї в Україну дає змогу розвивати новітню фінську військову техніку й озброєння.

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Фінляндія передала експериментальну зброю

В інтерв'ю Хейсканен розповів, що в Україну експортують не лише стару зброю, а й новинки фінської оборонної промисловості. Деякі зразки зброї перебувають на стадії розробки, однак у Фінляндії наголошують, що це допомагає покращувати оборонне виробництво.

Окрім того, в Силах оборони наголошують, що експериментальна зброя позитивно демонструє себе на полі бою, а фінська оборонна промисловість отримує гарні відгуки від українських захисників. Зокрема, набутий досвід дозволяє розвивати новітню фінську військову техніку.

За словами Хейсканена, резерви на виробництво, зроблені Оборонними силами для фінських компаній, можуть бути активовані для використання на підтримку України. Однак для цього потрібна політична воля та додаткове фінансування.

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