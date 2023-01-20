Фінляндія оголосила про надання найбільшого пакету військової допомоги Україні
Джерело:Міноборони Фінляндії
Увесь світ продовжує допомагати Україні у боротьбі з російськими ворогом. Так, Фінляндія анонсувала 12-й пакет військової допомоги для нашої держави.
Цей пакет допомоги виявився найбільшим з усіх, які надавали до цього. Про це повідомив міністр оборони Мікко Савола.
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Фінляндія передасть Україні нову допомогу
Рішення про новий пакет допомоги ухвалили 19 січня. Його сума становить понад 400 мільйони євро.Зверніть увагу! Орієнтовна вартість усієї допомоги, яку Фінляндія надала Україні з 24 лютого, становить 590 мільйонів євро.
Пакет озброєння, який ми відправляємо зараз - найбільший з усіх, які вже були. Фінляндія надає важке озброєння та боєприпаси,
– заявив Мікко Савола.
Що входить до нового пакету допомоги та коли його відправлять – поки не відомо. Однак, за словами міністра оборони, допомогу передадуть з урахуванням запитів України і того, що могла надати Фінляндія зі своїх наявних запасів.
Зазначається, що надання озброєння стало можливим завдяки двосторонній співпраці Фінляндії та Швеції. Так, сьогодні, 20 січня, ці країни підпишуть двосторонню декларацію, яка передбачає, що Швеція допоможе Фінляндії компенсувати те, що вона передала Україні.
Які ще країни допомагають Україні: останні новини
- У США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Його загальний розмір – 2,5 мільярда доларів.
- Міністри 9 країн світу не лише засудили агресію Росії проти України. Вони ще й зобов'язалися нашій державі передати все необхідне для того, щоб вона здобула перемогу. Мовиться про Естонію, Велику Британію, Польщу, Латвію, Литву, Данію, Чехію, Нідерланди та Словаччину.
- Уряд Естонії вирішив надати Україні ще більше військової допомоги. Її сума становить 113 мільйонів євро.
- Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його уряд ухвалив рішення про пакет військової підтримки України, який складається з трьох частин, включаючи початок поставок артилерійської системи Archer.
- Так, Швеція має надіслати в Україну 50 бойових машин піхоти CV90 та колісні 155-мм гаубиці Archer, а також протитанковий комплекс NLAW.