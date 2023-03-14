Фінляндія все ж розглядає передачу винищувачів Hornet Україні

Врешті-решт Марін заявила, що Фінляндія розглядає можливість надання Україні Hornet.

До теми Ніхто не обіцяв Hornet, – Марін пояснила київську заяву про винищувачі для України

Прем'єрка Фінляндії у понеділок, 13 березня заявила, що вона відкрита для обговорення надання Україні винищувачів, попри критику всередині її держави, оскільки Київ просив про більш передові системи озброєння.

Хоча Фінляндія наразі експлуатує парк літаків F/A-18 Hornet, у грудні 2021-го вона оголосила, що замовляє 64 багатоцільові винищувачі F-35A в американського підрядника Lockheed Martin.

У нас з'являться нові винищувачі F35… Коли ці старі Hornet будуть виведені з озброєння, ми зможемо обговорити їх майбутнє використання,

— сказала Санна Марін.

Втім, за даними видання, хоча Фінляндія планує замінити реактивні літаки, модель яких надійшла у виробництво ще у 1980-х роках, нові винищувачі не повинні надійти раніше, ніж у 2025 році.

Що цьому передувало

У п'ятницю, 10 березня, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін прибула з офіційним візитом до Києва. Вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. І саме в той день заявила, що Фінляндія може передати Україні свої старіші винищувачі Hornet. Це і стало причиною палких дискусій.

Згодом армія та президент Фінляндії заявили, що нібито взагалі не обговорювали можливості надання Україні винищувачів.

Після цього Марін вирішила пояснити свою київську заяву. Вона сказала, що ніхто не обіцяв Hornet.

Зверніть увагу! Аби захистити мирне населення та інфраструктуру від ракетних обстрілів російських терористів, Україні вкрай необхідні винищувачі. Найбільше допоможуть саме F-16.

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що, зокрема, проблему ракетоносіїв Росії в Чорному морі може вирішити винищувач F-16. Цей літак може бути частиною протиповітряної оборони.



Зауважимо, що коли йдеться про збереження життя невинних людей, які вже 384 день повномасштабної війни страждають від армії Путіна, винищувачі F-16 – зовсім не забаганка, а необхідність.