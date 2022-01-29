Фінляндія та Швеція радять "не закривати двері" в НАТО

Фінляндія та Швеція наразі не прагнуть вступати в НАТО. Однак вони проти "гарантій безпеки" Росії, які передбачають нерозширення Альянсу.

Держави хочуть мати право самостійно обирати собі майбутнє. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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Я говорив з президентом Фінляндії та прем'єр-міністром Швеції. Вони порадили нам не підписувати документ, який Росія хоче, щоб ми підписали, який зачинить двері в НАТО. Країни хочуть залишити у себе право вирішувати власне майбутнє,

– розповів генсек.

Він зазначив, що у разі, якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки про вступ до НАТО, процес їхнього прийняття буде швидким. Адже держави вже близькі до Альянсу у всіх аспектах.

Коротко про "гарантії безпеки" Росії

Від грудня 2021 Росія вимагає від США та НАТО надати їй так звані "гарантії безпеки". Їхня головна умова – не приймати в Альянс Україну та Грузію.

10 січня щодо "гарантій безпеки" відбулись перемовини між США та Росією, 12 січня – між НАТО та Росією, 13 січня – між ОБСЄ та Кремлем.

Вашингтон пообіцяв Москві надати письмову відповідь на її вимоги. Вже 26 січня американський посол Джон Салліван привіз документ. Білий дім не оприлюднив його текст і висловив сподівання, що Кремль також цього не зробить.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що Київ бачив текст документа до того, як він потрапив у Москву.

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