Відповідь на "московські кувалди": Фінляндія передає Україні потужний пакет військової допомоги

Фінляндія виділила черговий пакет військової допомоги для України. Також Фінляндія продовжить навчать українських військових.

Міноборони Фінляндії повідомило про вже 11 вантаж військової допомоги Україні. Вартість вантажу складає 28,8 мільйона євро.

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Фінляндія навчатиме ЗСУ до кінця 2023 року

Повідомляється, що загальна вартість усіх пакетів оборонної техніки, які Фінляндія поставила в Україну, зараз становить 189,2 мільйона євро.

З оперативних причин та з метою гарантування безпечної доставки допомоги, зміст, спосіб доставки або графік допомоги не повідомлятимуться більш детально.

Крім того, сили оборони Фінляндії продовжуватимуть брати участь у навчанні ЗСУ у Великій Британії до кінця 2023 року. У серпні Фінляндія направила близько 20 інструкторів у навчальну місію під керівництвом Великої Британії.

Оборона України триває. Потреба в оборонній техніці велика. Ми продовжуватимемо нашу підтримку,

– заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо схвалив рішення про передачу Україні нового пакету військової допомоги.

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