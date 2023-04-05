Приз найвеличнішого геополітика дістається Путіну, – Жданов про вступ Фінляндії в НАТО
Фінляндія стала 31 країною-членом Північноатлантичного альянсу – НАТО. Вступ країни став можливим завдяки президенту Росії Владіміру Путіну, який 24 лютого розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це на стрімі заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він додав, що внаслідок таких дій Путіна Росія отримала додаткові 1300 кілометрів спільного кордону з країною НАТО.
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Путін зробив "подарунок" НАТО
За його словами, "завдяки" російському диктатору шлях Фінляндії від подачі заяви до юридичного оформлення зайняв менш як рік. Попередня країна, яка вступила в НАТО, була Північна Македонія. Вона стала членом альянсу у 2020 році, тобто три роки тому.
"Путін зробив "подарунок" НАТО на 74 річницю з дня заснування – Фінляндія офіційно стала 31 країною членом альянсу. Приз великого геополітика дістається йому – намагаючись "захистити" Росію від розширення НАТО на Схід, він отримав ще 1300 кілометрів спільного кордону з альянсом. Все це прямі наслідки його дій в Україні", – завив Жданов.
Олег Жданов про вступ Фінляндії в НАТО: дивитись відео
На думку військового експерта, Швеція також незабаром стане членом НАТО. Це може статись вже влітку, адже 14 травня у Туреччині пройдуть президентські вибори й це питання буде вирішуватись новим старим, або ж новим президентом.
Фінляндія стала членом НАТО
- 4 квітня Фінляндія офіційно вступила у НАТО. Голова міністерства закордонних справ підписав документ на вступ до Альянсу.
- Після того, як Фінляндія долучилася до альянсу, загальна протяжність кордону НАТО з Росією зросла на приблизно 1 300 кілометрів.
- Володимир Зеленський привітав Фінляндію зі вступом у НАТО. Президент України відзначив, що Альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні.