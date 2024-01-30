Усе через дзвінок Путіна: кандидати у президенти Фінляндії посперечалися

У Фінляндії між експрем’єром Александером Стуббом та колишнім міністром закордонних справ Пеккою Хаавісто, які претендують на посаду президента, відбулася сварка. Причиною виявилася дискусія щодо того, чи відповідати на дзвінок глави Кремля Владіміра Путіна.

Відомо, що Стубб і Хаавісто мають різні погляди стосовно того, чи відповідати на дзвінок російського диктатора. Політики розглянули ймовірний розвиток подій, якби очільник Кремля зателефонував, аби привітати з перемогою на виборах президента Фінляндії.

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Що відомо про конфлікт

Проукраїнський Александер Стубб заявив, що якби Путін і справді зателефонував, телефон дзвонив би дуже довго.

Я б не відповідав. Путін використав би це як якусь пропаганду. Наразі ми не маємо жодних відносин з Росією,

– запевнив політик.

На відміну від свого конкурента, Хаавісто зазначив, що підняв би слухавку.

Коли телефонує глава держави, ми відповідаємо. Я б не віддав телефон прибиральниці в президентському палаці. Я б відповів і прийняв привітання,

– зауважив посадовець.

Зокрема, Хаавісто заперечив ймовірність будь-якої політичної дискусії без координації.

Що відомо про президентські вибори у Фінляндії