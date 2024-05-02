У Фінляндії біля кордону з Росією стався відчутний землетрус

У центрально-східній частині Фінляндії стався землетрус, відчутний для людей. Землю сколихнуло зранку 2 травня.

В Інституті сейсмології Університету Гельсінкі повідомили, що підземні поштовхи були магнітудою 2.

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Що відомо про землетрус 2 травня

Землетрус стався в Куусамо – у центрально-східній частині країни біля кордону з Росією. Його зафіксували близько 6-ї години ранку 2 травня.

Інститут сейсмології отримав численні повідомлення від місцевих жителів. Деякі люди прокинулися через поштовхи. За описом фінів, це відчувалось як проїзд біля будинку великої вантажівки.

Сейсмолог Ярі Корстрьома заявив, що для Фінляндії це доволі значний землетрус. Проте підземні поштовхи не є абсолютною рідкістю, оскільки в країні щороку фіксують один-два незначних землетруси. До слова, саме в Куусамо вони бувають частіше, ніж в інших місцях країни.

Цмовірно, це пов’язано з особливостями гірської породи у регіоні, де є "слабкі зони" й тріщини й час від часу можуть траплятися невеликі зрушення.

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