Фінський спікер виступив українською у Верховній Раді: депутати аплодували стоячи

У суботу 25 листопада фінський спікер виступив перед депутатами Верховної Ради України. Він виголосив своє слово чистою українською мовою, що надзвичайно вразило депутатів.

Днем раніше він зустрівся зі своїм українським колегою Русланом Стефанчуком. Той подякував Халла-ахо за візит до дня вшанування памʼяті жертв Голодоморів.

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Вражаючий виступ спікера

Спікер фінського парламенту Юссі Халла-ахо 25 листопада виступив перед Верховною Радою України. Особливістю його промови було те, що політик говорив чистою українською мовою. Варто зазначити, що чоловік є не лише спікером, а й вченим-філологом, доктором філософії, фахівцем зі старослов'янської мови.

Саме тому Юссі Халла-ахо так добре знає українську. Це неабияк вразило народних обранців. Після останнього слова Рада піднялася з своїх сидінь та вибухнула оплесками.

Депутати аплодували стоячи фінському спікеру: дивіться відео

Варто зазначити, що з нагоди Дня памʼяті жертв Голодоморів в Раді виступила голова Палати депутатів Парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова. Наприкінці слово виступу вона зазначила, що свічка – це добре, але Україні потрібно більше зброї.

День пам'яті жертв Голодоморів