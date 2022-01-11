Фірма Козака видобувала нафту в Росії, забезпечуючи його мільйонами доларів

Проросійський нардеп Тарас Козак через довірених осіб володів російською нафтовидобувною компанією. У 2020 році фірма отримала понад 10 мільйонів доларів чистого прибутку.

У розслідуванні OCCRP йдеться, що згодом народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" продав цю компанію "дочці" білоруської "Белоруснефть".

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Козак, його російська компанія і мільйонні прибутки

Журналісти з'ясували, що за російською компанією "Пурнефть" стояла фірма Brimipana Trading, зареєстрована на Британських Віргінських островах.

Після витоку документів Pandora Papers розслідувачі дізналися, що власником Brimipana Trading є Олександр Кісель з Угорщини.

Pandora Papers – глобальний витік документів, з яких стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки людей з усього світу. У них зібрана інформація про активи й таємні угоди 130 найбагатших людей світу, серед яких понад 30 політиків.

Однак є ще одна деталь – Кісель у цій компанії міг виступати довіреною особою проросійського парламентаря, який, ймовірно перебуває у Росії, Тараса Козака.

У документах Pandora Papers була інформація, що Козак надав Кіселю довіреність на кіпрську фірму Hakail Ltd, яка належить депутату.

Крім того, OCCRP з'ясували, що віргінська Brimipana Trading фінансувала кіпрську Soferco Trading Ltd. Ця фірма належить цивільній дружині Козака Наталії Лавренюк. Пряме фінансування компанії здійснювали за допомогою грошових переказів, а не позик. Це свідчить про те, що за Brimpana, а також за Soferco стояла родина Козаків.

Brimipana також заплатила 1 мільйон доларів фірмі Козака Turul Investments у грудні 2018 року. Це була так звана "оплата" за австрійську фірму Onyx Aviation, яку ліквідували впродовж року.

Журналісти виявили низку інших зв'язків Кіселя, зокрема й із помічником нардепа Яном Марченко, якого вважають "менеджером" бізнес-групи Тараса Козака.

Ці факти свідчать про те, що Олександр Кісель, очевидно, є довіреною особою Тараса Козака, а отже, Козак може бути реальним бенефіціаром Brimipana Trading Ltd,

– цитують аналітикиню ЦПК Антоніну Волкотруб.

Сам Козак наразі не прокоментував цю інформацію журналістам.

Російська "Пурнефть": що відомо про фірму

Компанія "Пурнефть" має 69 нафтових свердловин у Росії неподалік Полярного кола. Білоруські ЗМІ оцінили угоду із купівлі цієї компанії у 50 мільйонів доларів.

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