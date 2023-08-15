Справа Фірташа: трьом його спільникам повідомили про підозру

Справа Дмитра Фірташа отримала своє логічне продовження. Підозру отримали ще троє його посіпак, їх майно арештували.

Триває розслідування справи Дмитра Фірташа щодо розкрадання коштів. Відомо, що ще трьом керівникам "облгазів Фірташа" повідомили про підозру.

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Зловживали службовим становищем

СБУ вдалося задокументувати злочинну діяльність голів правлінь Волиньгазу, Криворіжгазу та Чернігівгазу, які теж причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.

Ці компанії контролюються менеджментом ТОВ "Регіональна газова компанія", яка пов'язана із Фірташем. Загалом ця компанія керує 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

За матеріалами СБУ посадовцям повідомлено про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Загалом про підозру оголошено вже 11 керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа.

Справа Фірташа: основне