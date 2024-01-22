У МЗС відреагували на скандальні заяви Фіцо про "компроміс" між Росією та Україною
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про необхідність "компромісу" між Росією та Україною. В українському МЗС прокоментували такі заяви словацького прем'єра.
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив, що Україна та її партнери докладають зусиль для звільнення українських окупованих територій, зокрема, щоб уникнути російського вторгнення до інших країн, інформує 24 Канал.
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В МЗС України відповіли на заяви Фіцо
Днями прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна нібито має погодитися на територіальні поступки Росії.
"Повинен бути якийсь компроміс. Чого вони (українці – 24 Канал) чекають, що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереалістично", – сказав він.
Олег Ніколенко відреагував на такі заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про необхідність "компромісу" між Росією та Україною.
Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни,
– заявив Ніколенко.
Він зазначив, що наша держава та її партнери докладають зусиль задля "виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі, зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв".
"Говорімо відверто: без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу", – додав речник МЗС України.
Антиукраїнські висловлювання Фіцо: останні новини
- Україна продовжує свій шлях до членства у ЄС та в НАТО. Проте не всі світові лідери погоджуються з тим, що наша держава повинна його отримати. Так, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що буде блокувати членство України в Північноатлантичному Альянсі. За його словами, це означатиме початок Третьої світової війни.
- Роберт Фіцо продовжує повторювати російські наративи та заявив, що Україна – "не суверенна держава". За його словами, наша держава контролюється США.
- Фіцо заявив, що Київ став "залежним" після Революції Гідності у 2014 році. "Чому президент Росії віддав наказ застосувати військову силу в Україні? Уявіть Мексику, яка розташована поруч із вами, і що її міністерство оборони стає повністю під контролем Росії, так само як і вся політична сцена, включно з президентом і урядом. А тепер уявіть, що Мексику включать у військову організацію, де Росія відіграє вирішальну роль. Що б ви зробили?" – не вгавав Фіцо.