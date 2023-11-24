"Заморожений конфлікт": Фіцо зробив цинічну заяву про зброю для України та переговори

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив кілька цинічних заяв про війну Росії проти України. Лідер Словаччини пояснив, чому не підтримує військову допомогу Україні.

Фіцо заявив, що вважає війну між Україною і Росією "замороженим конфліктом". На його думку, війну нібито не можна завершити шляхом надання зброї українським військовим.

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Фіцо хоче, щоб Україна та Росія розпочали переговори

Словаччина припинила військову допомогу Україні після того, як уряд Фіцо розпочав роботу.

Після зустрічі зі своїм чеським колегою Петром Фіалою в Празі він заявив, що хотів би, щоб російська та українська сторони сіли за стіл переговорів. Однак Фіцо не сказав, як цього досягти.

Водночас Чехія є стійким партнером України, який надає важке озброєння та інші види озброєнь.

"Немає сумнівів, що ми маємо різні погляди на деякі питання", – сказав Фіала.

Фіцо сказав, що поважає позицію Чехії та повторив, що Словаччина готова надати гуманітарну та іншу допомогу Україні.

Він сказав, що не бачить причин для поїздки до Києва, але оголосив, що поговорить телефоном зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем про те, чого потребує Україна напередодні майбутньої зими.

Що відомо про Фіцо та позицію щодо України