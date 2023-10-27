Створювати корупцію вони вміють, – політолог про блокування Фіцо й Орбаном допомоги Україні

Віктор Орбан та Роберт Фіцо ведуть відверту опозиційну політику щодо України. Зокрема, прем'єр-міністр Словаччини днями заявив, що не буде підтримувати військову допомогу для нашої країни.

Фіцо заздрісно, що Україні допомагають, а він не буде нікому потрібний. Таку тезу в ефірі 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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Позиція політиків

Роберт Фіцо пояснив, чому блокує допомогу України. Під час зустрічі лідерів ЄС він сказав, що перешкодою є корупція. І йому буцімто буде важко пояснити у своїй країні додаткові витрати.

"Фіцо як раз може розказати про корупцію. Як взяти гроші у Кремля, завезти їх через Молдову, обанкротити банк і не віддавати партійний кредит – оце схема. Орбан теж розкаже. От про корупцію вони знають. Єдине, що вони не знають як її бороти, а створювати вони її вміють. Тому його заяви про корупцію коштують нуль. Нехай у себе наведе порядок", – відзначив Давидюк.

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Разом з цим політолог не відкидає проблеми корупції, але вирішувати їх треба всередині країни. І "бути історією успіху для тих країн, які нам допомагають".

"В ЄС зрозуміли, що Фіцо і Орбан – "троянські поні". Вони туди заїхали і намагаються його розвалити. Але в Брюсселі це розуміють. Вони наїлися російської пропаганди і вони вже не пропустять такі дії", – зазначив Микола Давидюк.

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