У росіян може бути серйозний компромат на них, – політтехнолог про риторику Орбана і Фіцо

Віктор Орбан та Роберт Фіцо продовжують вести антиукраїнську політику. Останній стає ще більш агресивним у своїй риториці, і на це можуть бути особливі причини.

Про них 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він пояснив, чому саме за Фіцо та Орбаном може стояти Росія.

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"Фіцо тричі ставав прем'єром. Більш брехливого популіста ще треба пошукати. Він маніпулює на симпатіях. Говорить людям те, що подобається", – сказав політтехнолог.

Риторика Фіцо та Орбана

Фіцо та Орбана поєднують подібні історії. Перший пішов у відставку, коли стався інцидент з убивством журналіста. Той розслідував зв'язки уряду з італійською мафією і Фіцо опосередковано був звинувачений у суспільстві.

"Така ж історія є з Орбаном. Тому я не виключаю, що на цю парочку є щось дуже серйозне у росіян. Бо так гнути проросійську лінію – Фіцо ще у 2016 році був одним з головних ініціаторів зняття санкцій з Росії. Не виключаю, що є щось залізобетонне, що вони блокуватимуть допомогу Україні", – припустив Тизенгаузен.

Натомість європейські політики мають приймати більш конкретні та рішучі дії, аби розв'язати питання. Своєю чергою Україна наразі проводить двосторонню зустріч безпосередньо з Робертом Фіцо.

"Ці зустрічі обов'язкові. Ми маємо витягнути всі претензії до нас. Бо так влаштований колегіальний механізм прийняття рішень. Все під запис, що вони скажуть, чого вони хочуть, щоб потім тикати носом у виконання цих пунктів", – додав політтехнолог.

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