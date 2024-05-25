Дуже небезпечна ситуація: що відбувається у Словаччині після замаху на Фіцо

Словаччина досі не оговталася від спроби замаху на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Хоч нападника затримали, але проблеми в країні, які спонукали його на такий крок, досі не розв'язані.

У словацького прем'єра стріляв 71-річний письменник Юрай Цинтула, який був незадоволений політикою уряду. Як розповів 24 Каналу політолог зі Словаччини Олександр Дулеба, питання України лише одне з тих, які насправді непокоять громадськість.

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У країні "політичний параліч"

Одразу було зрозуміло, що замах на вбивство – це політично мотивований вчинок. Цинтула фактично озвучив основні програмні засади словацької опозиції до уряду. Політика щодо України – лише одне із запитань.

Країна зараз є якомусь "політичному паралічу", бо з одного боку всім зрозуміло, що не можна погодитися з таким актом – замахом на прем'єр-міністра, але з іншого це свідчить про дуже велику політичну напругу всередині країни,

– зауважив політолог.

Зараз Словаччина фактично поділена навпіл. Це підтверджують навіть президентські вибори. Різниця між двома кандидатами була мінімальною. Тому замах на Фіцо – результат важкої, політичної боротьби. До того ж у Словаччині спершу пройшли парламентські вибори, недавно закінчились президентські, а тепер тривають вибори у Європейському парламенті.

Кампанія дуже гостра і брудна, там не тільки раціональні аргументи, коли політики пояснюють свої програми, цілі. Там емоційна кампанія, коли опонентів хочуть виставити злочинцями. Тож радикалізація присутня,

– підкреслив політолог зі Словаччини.

Все це призвело до того, що 71-річний пенсіонер, письменник наважився вистрелити у прем'єра. Зараз питання в тому, чи зрозуміє уряд, що потрібні кардинальні зміни.

Як можуть використати замах на Фіцо

Зараз цією ситуацією намагаються скористатися урядові партії. Вони зображують Фіцо як жертву, говорять про політичну відповідальність, яка лежить на опозиції. До того ж хочуть змінити закон щодо функціонування словацького телебачення. Фактично він дозволить повністю контролювати менеджмент телеканалів.

Опозиція зараз також у "паралічі". Вона скасувала всі протести, мітинги, які організовували проти нового законодавства, пропозицій, з якими прийшов уряд. Мовиться про закон про медіа, про неурядові організації, зміни до кримінального кодексу – все це викликало протест у населення. Але наразі опозиція припинила свою політичну активність.

Це дуже небезпечна ситуація, тому що половина Словаччини підтримує політику уряду, інша половина принципово проти. Можна сказати, що зараз у нас є дві політичні Словаччини,

– наголосив Олександр Дулеба.

Поки невідомо, як країна виходитиме з цієї кризи та чи зрозуміють лідери партій, що продовження такої політики тільки загострюватиме ситуацію. У такому випадку не можна відкидати, що "червоні лінії" будуть перейдені.

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