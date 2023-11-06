Раптом змінив позицію: чи блокуватиме Фіцо продаж словацької зброї Україні

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо дав задню у своїй обіцянці щодо надання військової допомоги Україні. Так, він пообіцяв не перешкоджати словацьким компаніям виробляти й постачати зброю своїм клієнтам, зокрема, й Україні.

Варто зазначити, що Фіцо був ярим противником постачання зброї української армії. Однак з його рішення випливає, що позиція стосувалася лише постачання зброї та боєприпасів зі складів армії Словаччини.

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Фіцо дав задню у позиції щодо зброї Україні

Прем'єр Словаччини наголосив, що особисто він не буде ставати на заваді тому, щоб словацькі компанії постачали свою зброю Україні.

Якщо компанія хоче виробляти зброю і поставляти її кудись, звичайно, ніхто не буде цьому перешкоджати,

– сказав словацький прем'єр.

Крім того, Фіцо також пообіцяв зробити все можливе, щоб "допомогти Україні в гуманітарному плані". Він також наголосив, що словацька сторона може допомогти українцям у медичному плані або ж із ремонтом цивільних об'єктів.

"Я припускаю, що однією з таких речей може бути розмінування. Існує величезна кількість замінованих територій і боєприпасів, що не вибухнули", – розповів він.

До того ж новий міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк наголосив, що хоче переглянути деякі з уже укладених комерційних контрактів на постачання зброї. Зокрема, наразі Україна прагне отримати словацькі гаубиці типу Zuzana-2, домовленість щодо яких була досягнута у 2022 році.

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