ФК "Маріуполь" домашні матчі Ліги Європи гратиме в Одесі

Футбольний клуб "Маріуполь", який виступатиме у кваліфікації Ліги Європи, домашні матчі єврокубків буде змушений проводити в Одесі на стадіоні "Чорноморець".

Нагадаємо. у клубі заявляли, що планують домашні матчі кваліфікації проводити на власному стадіоні в Маріуполі. Арена пройшла необхідну атестацію УЄФА для таких матчів.

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Однак "Маріуполю" домашні матчі квалафікації доведеться грати в іншому місці. Офіційна причина – їх стадіону немає у переліку тих, на яких можна грати матчі єврокубків. Однак ще одна – відстань міста до найближчого аеропорту у Запоріжжі. Час на добирання туди складає 4 години та 45 хвилин.

У Маріуполі є летовище, однак воно закрите через близькість лінії фронту. Відтак команда гратиме єврокубкові матчі на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Відповідну інформацію підтвердив віце-президент "Маріуполя" Андрій Санін.

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