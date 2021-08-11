На Хортиці встановлюють флагшток у 40 метрів і вагою 4 тонни

Територію навколо Музею історії запорозького козацтва на Хортиці почали облаштовувати у рамках "Великої реставрації". На високому штучному пагорбі встановлюють флагшток.

Загальна вартість робіт із упорядкування території музею коштує 16 мільйонів гривень. Про це ЗМІ розповів генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко.

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Пагорб, який не облаштовували 50 років

Пагорб навколо Музею історії запорозького козацтва штучно насипали ще у 60 – 70 роках минулого сторіччя. Втім лише зараз дійшли руки і фінанси до його облаштування, зазначає директор заповідника.

Оновлена територія буде відкрита до Дня Державного прапору. Ми сподіваємось, що територія запрацює і ми отримаємо один із завершених об’єктів, який буде відповідати всім моментам безбар'єрності,

– сказав Остапенко.

За словами керівника проєкту з оновлення об'єктів Хортиці Валерія Шевченка, будівельники завершують облаштування підйому на пагорб тротуарною плиткою. Водночас тривають роботи з озеленення і монтажу зовнішнього освітлення.

Флагшток на Хортиці

Гігантський тримач прапора на Хортиці складається з 4 секцій і має загальну вагу близько 4 тонн та висоту – 40 метрів. Його встановлюють за допомогою крану, який привезли з Краматорська. Загальна висота флагштока разом з пагорбом становитиме 56 метрів.

Саме на цьому пагорбі до 20 річниці Незалежності у 2011 році встановили на той час найвищий прапор України. Висота щогли тоді сягала 35 метрів.

Облаштування флагштоків до Дня Незалежності: коротко