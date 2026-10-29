Болсонару зі США оголосив себе законним "лідером" Бразилії

Бразильський сенатор Флавіо Болсонару після прибуття до Маямі 28 жовтня оголосив себе законним лідером Бразилії та заявив, що результати виборів нібито викрали. Він звинуватив президента Луїса Інасіу Лулу да Сілву та Верховний суд країни у змові.

Про це повідомляє Reuters.

Що заявив Флавіо Болсонару після прибуття до США?

Сенатор Флавіо Болсонару прибув до Маямі 28 жовтня після того, як залишив Бразилію, попри наказ Верховного суду здати паспорти. Він подякував президенту Аргентини Хав'єру Мілею за допомогу з поїздкою, а президенту США Дональду Трампу – за надання в'їзних віз йому та його родині.

У першому відкритому листі, опублікованому в соцмережі X, Болсонару назвав себе "обраним президентом". Згодом він видалив допис і опублікував оновлену версію, у якій назвав себе законним "лідером" Бразилії.

Я хочу сказати не лише моїм 60 мільйонам виборців, а й всьому бразильському народу, що я лідер, а злочинці, які вкрали вибори в Бразилії, є частиною злочинної організації, яка встановила тиранію,

– заявив сенатор.

Водночас перемогу Луїса Інасіу Лули да Сілви визнали федеральний виборчий суд Бразилії, міжнародні спостерігачі, світові лідери та партія Болсонару. Голова виборчої комісії Кассіо Нунес Маркес заявив, що вибори відбулися з дотриманням правових і конституційних вимог.

Сам Дональд Трамп, коментуючи ситуацію на об'єднаній базі Ендрюс, відмовився безпосередньо реагувати на заяви сенатора. Водночас він повторив свою попередню оцінку, назвавши вибори "дуже дивними".

Чому Болсонару оскаржує результати виборів?

Флавіо Болсонару стверджує, що вибори нібито сфальсифікували через рішення судді Верховного суду, призначеного Лулою, продовжити голосування на дві години. Це сталося після звинувачень штабу Лули в утисках виборців у північно-східних штатах Бразилії.

Однак штаб самого Болсонару також просив продовжити голосування – через дощ у консервативних південних регіонах країни.

За підрахунками, Болсонару програв Лулі приблизно 4,5 мільйона голосів. Аналіз професора Insper Педро Бургоса показав, що за додаткові дві години голосування подали менш ніж 35 тисяч голосів – близько 0,03% від загальної кількості.

Сенатор не надав доказів імовірних фальсифікацій. Аналітики також оцінюють шанси на скасування результатів виборів як низькі.

Заяви Болсонару створюють додаткові труднощі для Вашингтона, який намагається налагодити відносини з Бразилією – найбільшою країною Латинської Америки, що має значні запаси рідкісноземельних елементів.

Лула звинуватив США у змові з родиною Болсонару з метою повернення її до влади. Раніше йшлося про кампанію Державного департаменту США, спрямовану на повернення Болсонару до влади, однак Вашингтон заперечує втручання у внутрішні справи Бразилії.

Трамп раніше заявляв, що батько сенатора, колишній президент Жаїр Болсонару, став жертвою судового переслідування. Жаїра Болсонару засудили до 27 років ув'язнення за підготовку державного перевороту після того, як його прихильники штурмували урядові будівлі в Бразиліа.

Флавіо Болсонару заперечив, що втік із країни, та заявив, що виїхав, аби захистити себе й родину. Він також звинуватив Лулу та Верховний суд у політичному переслідуванні.

Я хочу чітко заявити: я не тікав з Бразилії, – написав сенатор. – Я покинув Бразилію, але я не покинув бразильський народ.

Нагадаємо, 26 жовтня Володимир Зеленський привітав Луїса Інасіу Лулу да Сілву з перемогою на президентських виборах у Бразилії. Український лідер відзначив інтенсивність виборчої кампанії та висловив сподівання на розширення співпраці між країнами.

Україні важливо, щоб Бразилія й надалі відігравала активну роль у міжнародних справах і сприяла ефективному захисту прав людини, прав народів і прав держав.