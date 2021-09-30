"Флешмоб з редизайну": білборди з Мураєвим обливають фарбою

30 вересня 2021 , 13:47
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Джерело:

телеграм-канал Сергія Стерненка

У різних містах України білборди з Євгеном Мураєвим обливають фарбою У такий спосіб українці висловлюють невдоволення проросійським політиком.

Користувачі у соцмережах стверджують, що білборди з Мураєвим отримали редизайн в Одесі, Дніпрі та Рівному.

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Світлини пофарбованих білбордів з проросійським політиком розмістив у телеграмі активіст Сергій Стерненко.

Флешмоб по редизайну бордів проросійського колаборанта Мураєва триває,
– написав він.

У коментарях до численних фото та відео з зіпсованими білбордами користувачі зазначили, що українська земля йому не належить. Тому що Мураєв – "типовий представник русского мира".

Пофарбовані білборди Мураєва / Фото з телеграму Сергія Стерненка

Додамо, що раніше громадяни вільної України висловили невдоволення розташованими на білбордах зображеннями проросійського політика Євгена Мураєва з написом "Тут наша земля".

Протягом останніх днів практично всі білборди зазнали пошкоджень:

  • їх обливали фарбою,
  • замальовували обличчя проросійського політика,
  • додавали написи антипутінського формату.

Реакція влади на місцях не завжди була однаковою: десь за заявою депутатів ці білборди знімали, в інших населених пунктах пошкоджене переклеювали, а подекуди й зовсім не звертали уваги на обурення громади.

Що відомо про Євгена Мураєва?

Український політик відомий своїми українофобськими поглядами. Назвав Революцію Гідності "державним переворотом", а з початком бойових дій на Донбасі заявив, що це – "громадянський конфлікт", відзначивши, що дві сторони отримують підтримку від іноземних держав: Україна зі сторони США, а бойовики – Росії. Виступає проти декомунізації. Коментуючи перспективи вступу України до НАТО Мураєв заявив, що там "на неї не чекають". Також Мураєв заявляв, що експолітв'язень Олег Сенцов "готував вибухи й підпали" і "для частини населення" він є терористом.
Автор: Альона Захарова