Депутати чекають роз'яснень скандальних заяв щодо Донбасу від Вітольда Фокіна, заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі. Втім, на засідання парламентського комітету з питань організації місцевої влади та самоуправління він не прийшов.

Фокін пояснив, що він зайнятий. Про інші причини його відмови – у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Максим Джингун.

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За його словами, заступник голови української делегації в ТКГ перебуває в інформаційній бульбашці, де сприймає інформацію лише від свого лояльного оточення. Він не готовий до критики, якої зараз у його бік лунає чимало.

Його відмова доволі логічна. Думаю, Фокін розуміє, що наговорив зайвого під час засідання ТКГ. Починати зараз виправдовуватися чи розповідати про те, що це були випадкові заяви, немає сенсу,

– вважає Джингун.

Натомість з іншого боку не приходити на засідання комітету Ради дозволяє його статус, пояснив експерт. Адже незрозуміло, за яким законодавством оцінюється робота ТКГ, яку він офіційну посаду займає. Оскільки інституційного затвердження цієї групи як такої немає.

На думку політолога, ця відмова цілком може бути пов'язаною з тим, що Фокін просто не має жодних посадових зобов'язань перед українським парламентом. Хоч це і є абсолютним нонсенсом, адже Україна є саме парламентсько-президентською республікою.

Джингун переконаний, що Фокін повинен був прийти на засідання комітету з питань організації місцевої влади та самоуправління. Адже парламент є основною дійовою особою та інституцією, яка займається вирішенням, зокрема, конфлікту на Донбасі.

"Він мав би розповісти про свою позицію, адже в Офісі Президента сказали, що це не їхня. А також розповісти, з яких міркувань він вирішив за все українське суспільство, що може давати оцінку подіям та обіцяти щось окупантам", – наголосив експерт.

Довідка. В ОП відреагували на ідею Фокіна щодо повної амністії проросійських бойовиків на Донбасі. Керівник ОП Андрій Єрмак підкреслив, що окремі коментарі Фокіна не показують офіційної позиції України.

Проте зауважив, що бажання та спроби ОП сказати, що це особиста позиція Фокіна – не більше, аніж маніпуляція. Оскільки кожне слово заступника голови української делегації в ТКГ певною мірою відповідає настроям, які панують сьогодні на Банковій.

Скандальні заяви Фокіна щодо Донбасу: