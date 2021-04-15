Ще одна царська резиденція: Фонд Навального показав дачу Путіна, де він зустрічався з Януковичем

Фонд боротьби з корупцією оприлюднив чергове розслідування про нерухомість глави Кремля Володимира Путіна. Цього разу організація Олексія Навального показала, як виглядає офіційна дача на озері Валдай.
Джерело:Фонд боротьби з корупцією
Ця дача у Новгородській області – одна з чотирьох офіційних резиденцій Путіна. Решту – це Кремль, Ново-Огарьово та "Бочаров Ручей".
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Площа території – 250 гектарів
Як стверджують у ФБК, площа території, на якій розташована президентська дача, сягає 250 гектарів. Тут є чим себе зайняти, адже є лазня, ресторани, дитячий майданчик ,поле для гольфу, боулінг, казино та навіть церква.
У одному з будинків є салон краси для Путіна
Головний будинок – це 4 поверхи площею 3 500 квадратів. За кілька сотень метрів від нього розташований удвічі більший дім, два поверхи якого розташовані під землею. Розслідувачі, посилаючись на власні джерела кажуть, що там є навіть салон краси, який надає послуги главі Кремля.
Що ще є у будівлі:
- солярій,
- стоматологічний кабінет,
- косметологічний кабінет,
- масажні ванни,
- приміщення з грязьовими ваннами,
- кріокамери,
- кілька басейнів та інше.
Вартість утримання такої нерухомості – 2,7 мільярда рублів за 10 років.
Дивіться фото та плани дачі на Валдаї:
Дивіться розслідування щодо дачі на Валдаї:
ФБК оприлюднив розслідування щодо палацу в Геленджику
Раніше Фонд Навального оприлюднив розслідування щодо розкішного палацу під Геленджиком. Площа маєтку, який начебто належить Путіну, дорівнює 25 площам Монако. Оціночна вартість цієї резиденції – близько 100 мільярдів в російській валюті. Глава Кремля переконує, що розслідування ФБК не дивився та й палац начебто не його.