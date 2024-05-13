Потреба в РЕБ вийшла на новий рівень: Притула закликав не зупинятись донатити

Благодійний фонд Сергія Притули оголосив про збір на Харківський напрямок. Найважливіші запити з фронту – це засоби РЕБ, тобто дрони і захист від них.

Волонтер, засновник благодійного фонду Сергій Притула сказав 24 Каналу, що Харківський напрям є актуальним і гарячим, тому кратно зросла кількість заявок і від механізованих бригад, і танкових, і окремих штурмових бригад, і ТРО. Заклик донатити був зроблений ще 10 – 11 травня, і лише за одну добу вдалося зібрати 21 – 22 мільйони гривень.

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Дуже складний період

Сергій Притула зауважив, що за 13 травня вдалося привезти військовим 50 дронів з термокамерою М3Т, 100 дронів Mavic, 500 десятидюймових FPV, з яких 350 штук – денні, а 150 – нічні дрони.

Потреб набагато більше, проте в силу своїх можливостей за підтримки "донорів" і всіх небайдужих людей благодійний фонд буде закривати різні потреби.

Волонтер просить всіх не забувати, що в Україні 1200 кілометрів займає лінія фронту, і є дуже багато міст, де так само відбувається пекло. Крім Харківського напрямку, росіяни як ішли на Часів Яр, так і йдуть, як рухалися в бік Покровська, так і рухаються. На Кринках було вкрай важко проводити ротацію, евакуацію поранених. Роботино теж нікуди не зникло.

Велике прохання до всіх: відгукуйтесь, будь ласка, на запити волонтерів – чи це великі системні фонди, чи це невеликі волонтерські за бюджетами ініціативи, чи це прохання самих військовослужбовців. Не проходьте повз, тому що зараз дуже складний період,

– наголосив Сергій Притула.

Він зауважив, що зараз найтоповіші запити з фронту – це дрони та захист від дронів, а саме РЕБ. На жаль, немає універсального засобу радіоелектронної боротьби, який за помахом чарівної палички одразу б розв'язав усі проблеми чи на передньому краї, чи на транспорті, який здійснює евакуацію чи на спостережних пунктах.

У багатьох бригадах уже добре підійшли до побудови ешелонованого захисту засобами РЕБ, не лише відштовхуючись від власного бачення й розуміння верифікації потреб, але й з усвідомленням того, хто стоїть праворуч, хто – ліворуч для того, щоб не заважати один одному.

Вічний запит

Спеціалісти благодійного фонду Сергія Притули пів року не вилазили з полігонів, де тестили різноманітні системи засобів радіоелектронної боротьби – вітчизняні, закордонні – в співпраці та постійному діалозі з військовими.

Ми зараз проводимо збір на "Невидимий щит" – це засоби РЕБ для Національної гвардії України. Згідно із запитами від бригад, потрібно закуповувати 5 – 6 РЕБів і, звичайно ж, дрони – це те, що буде вічним запитом до кінця цієї війни,

– сказав Притула.

Волонтерська допомога ЗСУ