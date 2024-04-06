Коли НАТО може погодити фонд військової підтримки України: Столтенберг назвав терміни

У липні у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг очікує, що до цього часу союзники по блоку погодять створення нового фонду підтримки України.

Столтенберг висловив упевненість, що країни НАТО погодять довгострокову угоду про фінансування України до липня, хоч деякі держави-члени Альянсу цього тижня висловили сумніви щодо цього.

Дивіться також Не обговорюється офіційно: про яку формулу членства України в НАТО заговорили в Альянсі

Столтенберг очікує на співпрацю з боку країн НАТО щодо допомоги Україні

Мовиться про новий пʼятирічний фонд підтримки України. Генсек НАТО очікує, що країни-союзниці вже до липня погодять його.

Навіть якщо ми віримо і сподіваємося, що війна закінчиться в найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію,

– наголосив Столтенберг.

За його словами, військова підтримка є життєво важливою, щоб вигнати російські війська з України.

Нагадаємо, що 4 квітня генсек НАТО зустрічався з очільником МЗС України Дмитром Кулебою. Він повідомив йому, що союзники Альянсу обговорюють план надання військової підтримки Україні на найближчі роки.

Столтенберг заявив, що підтримка України має "менше залежати від короткострокових добровільних пропозицій та більше залежати від довгострокових зобов'язань НАТО".

Україні гостро необхідна військова допомога