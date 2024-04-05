Не обговорюється офіційно: про яку формулу членства України в НАТО заговорили в Альянсі

Видання La Repubblica заявило, що в НАТО обговорюють поступки Україною території Росії в обмін на вступ в НАТО. Однак такі розмови повинні бути на офіційному рівні.

Таку думку 24 Каналу висловив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Олексій Мельник, зауваживши, що дії деяких наших партнерів можуть бути непрогнозованими. Можливо, Україна буде змушена піти на певні поступки.

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Не обговорюється в офіційному форматі

За словами Мельного, потрібно бути обережними у сприйнятті таких формулювань, як "в НАТО обговорюється".

Якби це обговорення відбулося на рівні глав держав НАТО або міністрів закордонних справ оборони, тобто в офіційному форматі, тоді можна так вважати,

– зауважив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки.

Однак, на думку Мельного, якщо це обговорюється в кулуарах НАТО, чи у кафетеріях, це також заслуговує на увагу, адже це свідчить про те, які є думки та ідеї.

Болючі компроміси

Зараз Україна має чітку стратегічну ціль, як має завершитись ця війна, але, на думку співдиректора програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки, немає 100% впевненості, що її нам вдасться досягти в найближчому часі. Треба враховувати, що ситуація є важкою та дії деяких наших партнерів можуть бути не прогнозованою.

"Такий варіант, на жаль, наскільки він не є малоймовірний – є. Не можна виключати, що колись доведеться розглядати болючі компроміси. Хотілось би вірити, що це не дійде до території, але, можливо, на якісь поступки доведеться піти", – зазначив Мельний.

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