Форс-мажори 2: як знахабнілі діти можновладців вчиняють ДТП і стають потенційними вбивцями

Про них стільки вже говорили, а вони знову і знову з'являються. Останніми днями дві надзвичайно нахабні витівки так званих мажорів знову сколихнули Україну. Діти багатих та впливових батьків скоїли ДТП і, очевидно, уникнуть серйозного покарання.

Шокуючий випадок у Києві – на шаленій швидкості автомобіль BMW врізався у припарковані автівки на Дніпровській набережній. Просто дивом в цьому зіткненні обійшлося без жертв.

Читайте також: "Мажорна" ДТП на набережній Києва: поліція затримала свідка, а п'яному водію загрожує лише штраф

Коли ж очевидці аварії витягли з-за керма винуватця ДТП, той, ледь повертаючи язика, почав навколишнім погрожувати травматичним пістолетом. І у спілкуванні з поліцією молодий гонщик навідріз відмовився проходити тест на алкоголь. У відповідь на нахабну поведінку мажора люди ледь не вчинили над ним самосуд, через що поліцейські почали затримувати вже самих найактивніших очевидців. Відтак, на місці аварії почалася справжня сутичка громадян з поліцією.



Молодий гонщик навідріз відмовився проходити тест на алкоголь

Зрештою, патрульні, які збиралися спочатку відпустити винуватця аварії, таки змушені були його сховати в поліцейському авто і відвезти в райвідділок. Втім, звідти його за кілька годин таки випустили, бо, за словами речниці київської поліції, якщо в такій аварії ніхто не постраждав, то це справа не кримінальна, а адміністративна, відтак, обирати запобіжний захід цьому затятому гонщику не треба.

На уточнювальне питання – чи вилучалися у винуватця аварії водійські права – в поліції відповіли, що прав у нього при собі не було. Тому що раніше у нього вже вилучили водійське посвідчення через участь в іншому ДТП. Ефективно ж у нас працює система покарання та запобігання порушенням закону, нічого сказати.

Згадаємо інший резонансний випадок, який нещодавно трапився в Рівному і про який розповіла журналістка Інна Білецька. Там син місцевого політика Михайла Бузинарського Андрій вилетів на перехрестя на червоне світло і протаранив автівку, в якій їхало подружжя пенсіонерів. Як виявилося, це вже четверта аварія, яку за останні роки скоїв Бузинарський-молодший, при чому кожного разу він перебував то під дією алкоголю, то під дією наркотиків.



Щодо Бузинарського розпочато провадження за підозрою в збуті наркотичних речовин

Він взагалі за кермо автівки не мав права сідати, оскільки ще раніше мусив віддати правоохоронцям водійське посвідчення. До того ж, з десятої вечора до сьомої ранку мав сидіти вдома – під домашнім арештом. Адже щодо нього розпочате провадження за підозрою в збуті наркотичних речовин. Натомість о пів на сьому він вже летів за кермом на зустріч пригодам.

І на питання журналістки після аварії, чи він вживав алкоголь або наркотики, Бузинарський чесно відповів: "І наркотики, і алкоголь". Потім, коли син політика зрозумів, що його розпитує не працівник правоохоронних органів, а журналістка – перейшов на погрози, обіцяючи їй жорстоку розправу: "Ти будеш як мінімум трупом, а як максимум – інвалідом".

Після затримання і оформлення протоколу цього молодого любителя стимулюючих препаратів поліцейські відпустили. І його вже бачили в центрі Рівного за якихось кілька годин після цієї аварії. Як же Андрію Бузинарському щастить постійно виходити на свободу і коїти нові правопорушення?



Бузинарський-старший очолював осередок організації Віктора Медведчука

Його батько раніше очолював на Рівненщині осередок скандальної проросійської організації "Український вибір" Віктора Медведчука, а сьогодні він керує в Рівному іншою проросійською структурою – місцевим осередком партії "За життя" Вадима Рабіновича та Євгена Мураєва, яка останнім часом не приховує своєї прихильності до Медведчука, також відомого як кум Путіна.

Читайте також: "Ти будеш, як мінімум, трупом": син політика скоїв ДТП і погрожував журналістці

Ну а оскільки Медведчук тепер користується особливою прихильністю нинішньої влади, то очікувати, що Андрій Бузинарський знову щось не утне і не вийде на волю, просто не доводиться. Якщо діти багатих батьків коять смертельні ДТП і не потрапляють за ґрати, то діти багатих і впливових батьків мають ще більше можливостей уникнути правосуддя. І знову вкотре виїхати на вулиці і стати потенційними вбивцями.