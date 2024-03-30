Майже 10 тисяч "зубів дракона": яка ситуація з фортифікаціями в Київській області

У Київській області продовжують зведення фортифікаційних споруд. Зокрема, натепер у регіоні розмістили майже 10 тисяч "зубів дракона".

Окрім цього, на Київщині будують протитанкові рови та інші невибухові загородження. Влада постійно на зв'язку з військовими, аби створити надійні укріплення.

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Фортифікації на Київщині

Київська область продовжує нарощувати роботи зі зведення фортифікаційних споруд. В обласній військовій адміністрації зазначили, що будівництво ведеться відповідно до державних завдань.

Будівництво фортифікацій передбачає створення розгалуженої системи траншей, бліндажів та інших видів укриттів. Окрім цього, встановлюються загороджувальні рубежі, тобто так звані зуби дракона, а також створюються протитанкові рови та інші невибухові загородження. Станом на зараз побудовано вже майже 10 тисяч бетонних пірамід, облаштовано протитанковий рів.

У Київській ОВА наголосили, що там постійно комунікують із військовими, щоб збудувати найефективніші споруди із найнадійнішим захистом.

Будівництво фортифікацій під постійним контролем. Цього тижня провели засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" за участі представників всіх правоохоронних органів, військових та підрядників, які залучені до цього процесу. До всіх вимога єдина: якість, дотримання термінів та ефективне використання коштів,

– зазначив Руслан Кравченко.

Фортифікації в Україні