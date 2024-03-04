Не стіна з "Гри престолів", але укріплення серйозні: Лиховій розповів про фортифікації на Сході

Спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів про фортифікаційні укріплення на Сході. За його словами, фортифікації розташовані на усіх лініях оборони та здатні зупинити ворога при подальшому наступі.

Оборона складається з кількох рівнів, які розташовуються на різних відстанях від лінії фронту. Лиховій зазначив, що створення укріплень розпочалося не після виходу з Авдіївки, а значно раніше. Про це спікер ОСУВ "Таврія" розповів в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Війська виконують титанічну роботу

Дмитро Лиховій пояснив, що багато висновків про недостатність укріплень створюються "завдяки" російській пропаганді.

Більша частина тих висновків негативних іміджевих, які робляться щодо того, що нібито в нас укріплень немає, вони, на жаль, працюють у руслі російської пропаганди й компрометують не тільки командування, а насамперед воїнів інженерних військ, які виконують просто титанічну роботу вдень і вночі,

– наголосив він.

Лиховій також додлав, що якщо ворог хоче знайти свою смерть на Авдіївському напрямку, "нехай наступає там, де на другому рубежі оборони нібито немає укріплень".

Який вигляд мають укріплення

Речник розповів, що спорудженням займаються обласні військові адміністрації, командування Сил підтримки ЗСУ, а також власне інженерні підрозділи механізованих піхотних бригад. Він пояснив, що укрпіплення все ж не можуть мати вигляд стіни захисту із серіалу "Гра престолів", проте складаються з багатьох елементів.

Те, що є насправді, що вже створено або посилюється, — це величезна мережа запасних позицій, взводні опорні пункти, траншеї завдовжки сотні метрів із вогневими осередками, щілинами перекриття, інколи з броньованими капсулами безпеки, є капоніри для танків, протитанкові рови, є також мінні загородження,

– пояснив Лиховій.

Він додав, що ці споруди будуть наступними в разі подальшого наступу ворога і забезпечать повну зупинку окупантів на Донеччині.

Що відбувається на Авдіївському напрямку