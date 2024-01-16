Крига скресає, – політолог про тему України на форумі в Давосі

У Давосі 15 січня розпочався Всесвітній економічний форум, який відкрив двері для найвпливовіших діячів світу. Це вдала платформа для того, щоб нагадати світу про Україну та боротьбу, яка триває.

Уже зараз можна побачити "зміну тренду", якщо не концентруватися на окремих заявах посадовців. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, наголосивши, що у світі почали відбуватися певні зрушення по відношенню російсько-української війни.

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Світ починає прокидатися

Політолог зазначив, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі та Мюнхенській безпековій конференції ще рік – два тому не ухвалювалися рішення. Там проводилися закриті та відкриті обговорення з певною публічною частиною. Останні – це певне мірило настрою та панівного дискурсу на Заході, починаючи від формулювання тематики саміту та навколо чого точаться дискусії, завершуючи підсумковими заявами політиків та лідерів держав.

Якщо прислухатися, то чутно, як зараз скресає крига розуміння того, що ми вже в пролозі глобальної війни. Розмова про російсько-українську війну – це не розмова винятково про Україну та Росію. Коли заходить мова про переговори, то раніше ми чули конструкції "треба якось завершувати війну", і ключовим було "якось" – перемир'я, замороження та інші сценарії могли лежати на столі. Зараз же усі заяви ґрунтуються на тому, що "будь-яке завершення війни не влаштовує Україну", а є конкретні можливі варіанти,

– підкреслив Саакян.

Оскільки "будь-яке" рішення може стати більш кривавим за російсько-українську війну. Уже сьогодні є ризики для низки європейських та західних держав як членів НАТО, так і ні. Російські амбіції лежать значно ширше, що особливо яскраво видно по матеріалу німецького видання Bild, яке сколихнуло частину європейського простору й задало тренд "подивитися правді в очі".

Напередодні Bild оприлюднив пункти ніби таємного документа міністерства оборони Німеччини, у якому міститься припущення, що ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому цього року, а у 2025 році може дійти до прямого зіткнення блоку з російськими військами, орієнтовно в районі країн Балтії.

Раніше європейці вважали "глобальну війну" аморфною, неясною та далекою, оскільки навіть політики та інтелектуали витісняли питання "на потім". Зараз же бачимо статтю міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, який заявляє, що "ера миру скінчилася й відбувся перехід до передвоєнного світу".

Усе це відчувається на форумі у Давосі. Він достатньо тривожний, з підвищеною роллю Європи, яка обговорюється у всіх питаннях, та у зміні тональності щодо російсько-української війни. Поки зарано говорити "гоп", це лише скрегіт цієї криги, вона ще не розтанула, але він вже відчутний та гучніший, ніж був рік тому,

– резюмував Олег Саакян.

Основні заяви з форуму у Давосі