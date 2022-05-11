Фосфорні бомби на Донеччині та вибухи на Херсонщині: як минула ніч у регіонах

У Херсонській області протягом дня та ночі було чути багато вибухів. На Донеччині ворог не раз здійснював спроби прориву, а біля Світлодарська російські війська скинули фосфорні боєприпаси.

Про те, як минула ніч в українських регіонах, розповіли в Офісі Президента, інформує 24 канал. Ситуацію оприлюднили станом на 8:00 11 травня.

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Ситуація в українських регіонах: основне

Чернігівська область

У Чернігівській області ввечері 10 травня та вранці 11-го росіяни обстріляли території Городнянського району. За попередньою інформацією, жертв немає. масштаб руйнувань та завдані збитки зараз уточнюють.

Дніпропетровщина

У Дніпропетровській області вночі лунала сирена. Вороги обстрілювали прикордонні території на межі з Херсонщиною. Потрапили снаряди по полях у Зеленодольській та Широківській громадах. Постраждалих та значних руйнувань немає.

Харківщина

Нічних обстрілів по самому обласному центру не було. Проте у Харківському районі – 6 постраждалих. У Лозівському та Ізюмському районах – 2 поранених. У Куп'янському районі одна людина загинула.

На Ізюмському напрямку окупанти вороги знову готуються наступати, проте ЗСУ тримають оборону.

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Луганська область

Росіяни обстрілювали ракетами та бомбами всі міста області. Два з цих обстрілів стались вночі. Снарядами пошкоджено обласну школу-інтернат для дітей з особливими потребами у Гірському. На щастя, дітей та персонал вчасно евакуювали.

Сєвєродонецьк залишився без світла, води та газу. Адже російські війська пошкодили магістральний газопровід.

Донеччина

Поблизу Новомихайлівки ворог неодноразово робив спроби прориву, проте жодного результату це не дало. А в районі Світлодарська вороги використали фосфорні бомби.

Досі тримається "Азовсталь" у Маріуполі, хоча росіяни постійно обстрілюють завод та намагаються штурмувати.

Херсонська область

На Херсонщині протягом дня та ночі лунало багато вибухів. Критична ситуація – у населених пунктах, які межують з Дніпропетровщиною та Миколаївщиною. У Херсонській області горять ліси, проте окупанти нікого не припускають, аби їх загасити. Десятки населених пунктів – без світла та води.

Миколаївська область

Вдень 10 травня були обстріли в Березнегуватській і Снігурівській громадах, сіл Новоруське та Зоря. Згоріли 2 житлові будинки. В акваторії Очакова був "приліт" в цивільну баржу, обстріляли і околиці Миколаєва. Обійшлось без постраждалих.

У таких регіонах ніч пройшла спокійно: на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині, Полтавщині та Київщині.

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Основні новини зі зведення Генштабу:

На Слобожанському напрямку росіяни докладають всіх зусиль, аби не допустити виходу української армії до державного кордону.

На Донецькому напрямку війська агресора хочуть повністю взяти під контроль Рубіжне та наступати на Лиман та Сєвєродонецьк.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках росіяни намагаються покращити своє тактичне положення.

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