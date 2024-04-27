Вирва під вікнами палати: фото та відео наслідків російської атаки по Харкову

У ніч на 27 квітня під час масованої ракетної атаки по Україні, росіяни вчергове обстріляли Харків. Цинічні удари окупантів відбулися по медичному закладу.

Атака по медзакладу була здійснена з ракет С-300, повідомляє 24 Канал. Разом з тим міський голова Харкова розповів про наслідки атаки по медзакладу.

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Удар по психіатричному корпусу

Найбільш цинічним і в без того жорстокому удару окупантів по медзакладу Харкова є те, що вони вдарили по психіатричних корпусах. Через це багато пацієнтів перелякалися. Одна жінка також зазнала поранення уламками скла.

"Приліт" відбувся буквально за хвилину після повітряної тривоги. Звісно, зреагувати на це та перевести пацієнтів в укриття медперсонал не зміг. Довелось займатись цим безпосередньо під час обстрілу між першим і другим вибухами.

Пошкодження лікарні

Унаслідок удару будівля лікарні зазнала серйозних пошкоджень. У будівлі не залишилось жодного цілого вікна. Медперсонал уже допомагає розібрати сміття та чекає, коли комунальники приїдуть лагодити вікна. Дуже пощастило, що "приліт" не відбувся безпосередньо в будівлю, але вирва розташована точно під вікнами палат.

Також на території лікарні був пошкоджений водогін. Загалом зважаючи на ту кількість людей, що перебувала вночі в медзакладі, величезне диво, що загиблих унаслідок удару немає. Лікарі вже приводять пацієнтів до тями та розміщують в інших палатах.

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