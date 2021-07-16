Ніби знімають фільм про апокаліпсис: фото і відео наслідків смертельної катастрофи у Німеччині
Джерело:24 канал
Станом на 16 липня Німеччина продовжує потерпати від масшабної повені. Жертвами стихії вже стали понад 100 людей. Влада оголосила про режим військової катастрофи у країні.
Кліматологи б'ють на сполох, адже настільки масштабної катастрофи ніхто не очікував. Тим часом кількість зниклих безвісти внаслідок стихії вже зросла до 1300 людей.
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У різних куточках світу нажахані масштабами трагедії. У мережі люди діляться моторошними світлинами, які нагадують кадри з голлівудських фільмів про апокаліпсис.
Наслідки повені у Німеччині / Washingtonpost
На фото і відео видно зруйновані будівлі, потрощені автівки, зламані дерева затоплені вулиці. Водночас місцеві жителі намагаються врятувати одне одного і не втрачають надії що стихію вдасться побороти.
Негода спричинила у Німеччині масштабні руйнування / Getty images
Автівки тонуть на очах у наляканих людей: дивіться відео
Машини йдуть під воду, ніби у фільмі-катастрофі: дивіться відео
Повінь заполоняє вулиці: дивіться відео
Повінь у Німеччині: дивіться відео
- У липні 2021 року Німеччина опинилася у справжньому епіцентрі лиха.
- Масштабні повені спричинили масові руйнування та призвели до загибелі сотні людей.
- Спершу негода накрила округ Рейн-Ерфт під Кельном. Місцеві жителі розповіли, що ніколи раніше не бачили настільки руйнівного потопу.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зізналася, що "вражена цією катастрофою, від якої постраждали так багато людей".
- Негода повністю відрізала від світу деякі міста. Левова частка населених пунктів залишилася без електропостачання. У крамниці не могли доставити свіжі продукти.
- Згодом у районі Арвайлер оголосили надзвичайний стан. Кількість жертв постійно зростала.
- Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер повідомила, що у країні вводять режим військової катастрофи.