Фото, яке не потребує пояснень: снаряд на дитмайданчику у Чернігові

До вторгнення російських окупантів дитячий майданчик на "Золотому" центральному пляжі Чернігова був місцем безтурботності та щастя. Зараз тут все нагадує про війну.

Кадром, який передає весь цинізм російського вторгнення, поділилися військові з Оперативного командування "Північ", які відповідають за безпеку Житомирської, Київської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

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Снаряд на дитячому майданчику

Повідомляється, що росіяни знову цілилися в об'єкти, призначенні для відпочинку дітей. Цього разу снаряд влучив у дитячий майданчик на центральному пляжі "Золотий берег" у Чернігові.

Фото, яке не потребує пояснень… Але на повну розкриває цинічну, морально низьку суть російського ворога,

– написали Оперативне командування "Північ" на своїй сторінці.



Снаряд на дитмайданчику у Чернігові / Фото Оперативне командування "Північ"

Зверніть увагу, що мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що, за попередніми даними, в місті вже загинуло від 350 до 400 людей.

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