Фотограф вміло поєднав мультфільми з реальністю: дивовижні фото
Всі звикли бачити мультфільми на телеекранах. Однак герої мультфільмів можуть знайти собі місце і в реальному житті. Це вміло показав фотограф Франсуа Дурлен.
Митці дедалі частіше шукають унікальні способи вираження свого мистецтва. Хтось створює унікальні світлини за допомогою незвичних матеріалів та лінз, інші експериментують з кольорами та графіком. А от фотограф Франсуа Дурлен створив кумедну фотопідбірку, в якій показав, наскільки персонажі відомих мультфільмів могли б знайти собі місце в реальному житті.
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Надихнула митця на створення світлин звичайна прогулянка. Чоловік побачив кадри, схожі на сцени з улюблених мультфільмів. Озброївшись своїм смартфоном та фотоапаратом, Франсуа Дурлен підставляв картинки з мультфільмів до реальних пейзажів та людей. Результат вразив мережу.
"Сцени повсякденного життя завжди змушують мене думати про те, що я бачив у мультфільмах, фільмах або відеоіграх. Завдяки таким фотографіям я можу показати людям, що відбувається щодня в нашій уяві", – розповів Франсуа Дурлен.