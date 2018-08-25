Фотограф вміло поєднав мультфільми з реальністю: дивовижні фото

Всі звикли бачити мультфільми на телеекранах. Однак герої мультфільмів можуть знайти собі місце і в реальному житті. Це вміло показав фотограф Франсуа Дурлен.

Митці дедалі частіше шукають унікальні способи вираження свого мистецтва. Хтось створює унікальні світлини за допомогою незвичних матеріалів та лінз, інші експериментують з кольорами та графіком. А от фотограф Франсуа Дурлен створив кумедну фотопідбірку, в якій показав, наскільки персонажі відомих мультфільмів могли б знайти собі місце в реальному житті.

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Надихнула митця на створення світлин звичайна прогулянка. Чоловік побачив кадри, схожі на сцени з улюблених мультфільмів. Озброївшись своїм смартфоном та фотоапаратом, Франсуа Дурлен підставляв картинки з мультфільмів до реальних пейзажів та людей. Результат вразив мережу.

"Сцени повсякденного життя завжди змушують мене думати про те, що я бачив у мультфільмах, фільмах або відеоіграх. Завдяки таким фотографіям я можу показати людям, що відбувається щодня в нашій уяві", – розповів Франсуа Дурлен.

Допис, поширений Francois Dourlen (@francoisdourlen) 24 Сер 2018 р. о 9:31 PDT

Допис, поширений Francois Dourlen (@francoisdourlen) 22 Сер 2018 р. о 4:31 PDT

Допис, поширений Francois Dourlen (@francoisdourlen) 20 Сер 2018 р. о 5:51 PDT

Допис, поширений Francois Dourlen (@francoisdourlen) 13 Сер 2018 р. о 2:39 PDT

Допис, поширений Francois Dourlen (@francoisdourlen) 4 Сер 2018 р. о 2:29 PDT

Допис, поширений Francois Dourlen (@francoisdourlen) 25 Лип 2018 р. о 9:19 PDT

Допис, поширений Francois Dourlen (@francoisdourlen) 19 Лип 2018 р. о 8:29 PDT

Допис, поширений Francois Dourlen (@francoisdourlen) 7 Лип 2018 р. о 2:13 PDT

Допис, поширений Francois Dourlen (@francoisdourlen) 2 Лип 2018 р. о 8:04 PDT

Допис, поширений Francois Dourlen (@francoisdourlen) 30 Тра 2018 р. о 7:59 PDT