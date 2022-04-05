Фотографії убивств із Бучі викликали шок та жах в Організації Об'єднаних Націй, – Гутерреш

На днях українські військові звільнили місто Буча, що під Києвом. Разом з тим увесь світ дізнався про звірства, які чинили російські найманці. І побачене шокувало ООН.

Як зазначив Генеральний секретар ООН, необхідно провести розслідування. Воно має бути незалежним і притягнути до відповідальності тих, хто чинив злочини в Бучі.

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В ООН шоковані побаченим у Бучі

Так, світлини загиблих мирних мешканців на вулицях Бучі, а також масові захоронення шокували та нажахали представників ООН.

Я глибоко вражений фотографіями мирних мешканців, убитих у Бучі, Україна. Надзвичайно важливо, щоб незалежне розслідування привело до ефективного притягнення до відповідальності,

– Антоніу Гутерреш, Генеральний секретар ООН.

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