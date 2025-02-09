На Донеччині росіяни FPV-дроном атакували рятувальників
- 9 лютого в Донецькій області російський FPV-дрон атакував екскаватор-навантажувач рятувальників, один рятувальник отримав контузію.
- Російські дрони регулярно атакують цивільні цілі, зокрема транспортні засоби, як це сталося 30 січня, коли дрон уразив авто громадської організації під час евакуації цивільних.
Росія продовжує атакувати мирні українські міста на лінії фронту. Під удар потрапляють також співробітники ДСНС, які все е працюють біля лінії зіткнення.
У Донецькій області 9 лютого російський FPV-дрон атакував рятувальників. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС України.
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Що відомо про це
Це сталось у Покровському районі під час повернення після проведення аварійно-рятувальних робіт під обстріл з FPV-дрона потрапив екскаватор-навантажувач рятувальників.
У ДСНС уточнили, що один рятувальник попередньо отримав контузію.
Наразі його транспортують до лікарні,
– мовиться в повідомленні.
Екскаватор зазнав значних пошкоджень. Зокрема, постраждало лобове скло.
На Донеччині російський дрон атакував рятувальника / Фото ДСНС Донеччини
Росія постійно атакує дронами цивільних. Часто ворог цілить у транспорті засоби. Зокрема, російський дрон 30 січня влучив в авто громадської організації "База UА" під час евакуації цивільних у Покровську. Внаслідок ворожого удару 28-річний волонтер з Великої Британії Едвард втратив руку та ногу.