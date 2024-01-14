Іноді навіть ефективніші, – військовий експерт сказав, чи можуть дрони замінити артилерію

Російсько-українську війну вже охрестили "війною дронів". Справді, саме на розвитку виробництва безпілотників акцентує як Україна, так і Росія.

Однак значущість артилерії на полі бою також не варто недооцінювати. Детальніше про порівняння двох видів зброї 24 Каналу розповів Давид Гендельман – військовий експерт з Ізраїлю.

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Важливість БпЛА

Зараз дрони відіграють величезну роль на фронті. Україна прикладає чимало зусиль, аби збільшити їхню кількість на полі бою. Особливо важливими є FPV-дрони.

З того, що ми вже бачили, дрони займають нішу високоточної артилерії. Іноді, вони навіть ефективніші. Як українська, так і російська сторони посилено розвивають цей напрямок. Одночасно розвивається протидія, насамперед засоби РЕБ,

– зазначив Давид Гендельман.

Збільшується, власне, не лише кількість, але і якість безпілотників. Є вже дрони з машинним баченням, яке дозволяє автоматично захопити ціль та уразити її навіть без допомоги оператора. Через це ускладнюється протидія засобами радіоелектронної боротьби.

Чи можуть дрони повністю замінити артилерію

Перевага дронів також у ціні. Вони є дешевшими за ті ж артилерійські снаряди. Крім того, очевидною принадою є й розвідувальна функція безпілотників. Водночас не можна сказати, що дрони зможуть повністю замінити артилерію.

У російсько-українській війні найчастіше використовують не високоточні, а звичайні артснаряди. Повністю це не піде. Бо деякі FPV-дрони все ж не можуть нести таке бомбове навантаження. Але це справа техніки. Можливо, розвинуть і це,

– зауважив військовий експерт.

До того ж головне завдання артилерії – це не високоточне, а статистичне ураження. Саме тому у всьому світі активно збільшують виробництво звичайних 155-міліметрових снарядів, які ведуть статистичний вогонь.

"Чисто математично, у кого більше проблем з артилерією – той може отримати більше користі від використання FPV-дронів. Але ще раз треба підкреслити, що повністю це не замінить артилерію. Лише декілька її конкретних аспектів, зокрема високоточність", – підсумував Гендельман.

Більше дронів для України: останні новини

У п'ятницю, 12 січня, Велика Британія оголосила новий пакет допомоги для України. До нього зокрема увійшли безпілотники трьох різних типів. Мовиться про розвідувальні дрони, атакувальні дрони далекої дії, а також FPV-дрони.

Цікаву заяву днями оприлюднив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він закликав українців збирати FPV-дрони самостійно вдома, у такий спосіб долучившись до знищення ворога.

Нагадаємо, що під час підсумкової пресконференції Володимир Зеленський анонсував виготовлення мільйона дронів у 2024 році. Михайло Федоров вважає, що така ціль є досяжною. Однак окрім FPV, на фронті зараз також потребують дронів із тепловізорами.

Росія отримує допомогу від КНДР. Зокрема, відомо, що країні-агресорці передали артилерійські снаряди, боєкомплекти, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню.