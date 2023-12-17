Про це дуже мало говорять: яка зброя може допомогти Україні

В умовах нестачі боєприпасів на фронті волонтери почали закликати державу активніше включатися у закупівлю і виробництво FPV-дронів. Водночас у деяких військових оглядачів є певні застереження щодо того, щоб робити ставку на цей тип озброєння.

Про це 24 Каналу розповів експерт видання Defence Express Іван Киричевський. Він вважає, що виробництво і закупівля боєприпасів є аж ніяк не менш значущими, аніж розвиток FPV-дронів.

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Наскільки ефективні FPV-дрони на фронті

Особливістю FPV-дронів є те, що на одне влучання цієї зброї може припадати значна кількість промахів – аж до 15 за найгіршого сценарію. Саме такий ризик неефективного використання цих засобів і не дозволяє, на думку Киричевського, вважати FPV зброєю, що може вирішити хід війни.

Технологічний розвиток цієї зброї дозволив скоротити ціну її виробництва до 500 доларів за один дрон. Втім через обмежену кількість корисного навантаження, яке здатен нести FPV, ці дрони не можуть гарантувати одномоментного знищення ворожої цілі. Саме тому Росія намагається робити ставку на свої безпілотники "Ланцет", які здатні нести до 5 кілограм вибухівки на противагу 1,5 кілограму FPV-дрона.

"FPV-дрони – це імпровізоване рішення в умовах, коли обидві сторони війни намагаються вирішити проблеми з боєприпасами", – переконаний Киричевський.

Зверніть увагу! Попри те, що FPV-дрон дійсно є більш простим і дешевим у виробництві замінником артилерійських боєприпасів, його використання у військах є доволі системним й може обраховуватися двома десятками безпілотників на день для одного підрозділу. Українські виробники вже здатні виготовляти кілька десятків тисяч FPV на місяць, а ця зброя час від часу зупиняє навіть таку техніку, як російські танки чи "Сонцепьоки".

Водночас через тривалий "простій" у виробництві боєприпасів у світі, Україні та її партнерам нелегко задовольнити усі потреби Сил оборони в цій номенклатурі озброєння. Про це може свідчити зокрема й відставання Євросоюзу від свого плану щодо виробництва мільйона боєприпасів для ЗСУ.

Яка зброя може допомогти у боротьбі із FPV-дронами

Раніше в ефірі 24 Каналу пресофіцер Сухопутних військ повідомив, що протягом доби на Сході Росія використала десятки дронів-камікадзе, зокрема 45 на Бахмутському напрямку та 31 на Лимано-Куп'янському напрямку. Водночас ворог використовував й інші наявні у нього засоби ураження, зокрема артилерію та авіацію.

Однак усе пізнається в порівнянні. Наприклад, на за радянськими нормативами для того, щоб знищити один взводний опорний пункт, потрібно 2000 снарядів. Тому можна вважати, що випускаючи десятки FPV-дронів у бік українських позицій, агресор намагається вирішити проблему нестачі артилерійських снарядів.

Киричевський впевнений, що FPV-дрон не є тією зброєю, яка допоможе ворогу зупинити український наступ або дозволить Силам оборони здобути позитивний результат. Він дотримується принципу, що лише піхота та бронетехніка здатні просуватися вперед і повертати окуповані території.

Водночас в публічному просторі дуже мало говорять про потребу Сил оборони в керованих снарядах, хоча вони також є вельми ефективними й, за необхідності, можуть значно ефективніше знищувати ціль, на яку би пішло значно більше некерованих снарядів.

"Щоб протидіяти російським дронам, треба уражати їхні розрахунки. А щоб уражати ці розрахунки, потрібне кероване озброєння, яке дає швидку реакцію від виявлення до ураження. Ми їх (росіян – 24 Канал) FPV-дронами не обженемо, тому потрібно розмірковувати й про більш класичні засоби", – припустив Киричевський.

Що відомо про українські далекобійні дрони