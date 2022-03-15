Фракцію ОПЗЖ таки покинули 4 нардепи

Парламент позбавив нардепа Іллю Киву депутатського мандата. А ще 4 народні депутати "Опозиційної платформи – За життя" вийшли з фракції.

Так, фракцію покинули Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман, Ігор Абрамович і Вадим Столар. Цю інформацію підтвердив член фракції "Голос" Ярослав Железняк 15 березня.

Раніше Декілька членів ОПЗЖ хочуть вийти з фракції, – нардеп

Депутати покидають ОПЗЖ: передісторія

Раніше нардепи повідомляли, що декілька народних депутатів ОПЗЖ написали заяви про вихід із фракції. Однак тоді ці дані не були офіційними.

Крім цього, 15 березня Верховна Рада позбавила їхнього колегу Іллю Киву мандата народного депутата. Спершу йому повідомили про підозру. Згодом Державне бюро розслідувань оголосило його у міжнародний розшук.

Що відомо про політику ОПЗЖ Партія пропагує проросійську позицію. Її керівник Вадим Рабинович називає війну на сході України "цивільною", бачить "тиск на російськомовних" та "незгодних із політикою Києва".



Крім цього, напередодні повномасштабного вторгнення російських військ співголова ОПЗЖ Віктор Партія пропагує проросійську позицію. Її керівник Вадим Рабинович називає війну на сході України "цивільною", бачить "тиск на російськомовних" та "незгодних із політикою Києва".Крім цього, напередодні повномасштабного вторгнення російських військ співголова ОПЗЖ Віктор Медведчук утік з-під домашнього арешту за кордон, а його канали раптом видалили весь проросійський контент. А депутата ОПЗЖ Нестора Шуфрича затримали , коли він незаконно фотографував блокпости тероборони у Києві.

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