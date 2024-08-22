Відвідувачі кафе в Івано-Франківську заявили, що у вікно під час тривоги нібито влучила куля

У середу, 21 серпня, в Івано-Франківську невідомий предмет розбив вікно закладу. Відвідувачі, які перебували всередині, припускають, що це була куля.

Інцидент стався в піцерії Fabbrica під час повітряної тривоги, а в момент влучання у закладі перебувало багато дітей. Подробиці розповів український блогер та співак Дмитро Варварук, який став очевидцем того, що сталося.

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У вікно закладу влучив невідомий предмет

Дмитро Варварук також показав фото з піцерії, на яких можна побачити наслідки влучання. Він у цей час обідав у піцерії та сидів спиною до вікна.

Тут потужний звук, ми падаємо на підлогу і сиділи так 5 хвилин. Може бути, що збивали шахед у цей момент. Подія, звичайно, не стандартна. Приїхала поліція, дав свідчення,

– написав блогер на своїй сторінці в Інстаграм.

У поліції Івано-Франківської області повідомили журналістам, що наразі звернень від потерпілих до них не надходило.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Експерти оглянули приміщення, опитали присутніх і далі буде встановлюватися, що це за предмет залетів у вікно,

– розповіли правоохоронці.

Інцидент стався під час повітряної тривоги / Фото: @dima_varvaruk

Варто зазначити, що в середу, 21 серпня, в обідню пору під час повітряної тривоги ворог знову атакував Івано-Франківськ. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ударний БпЛА типу "Шахед", який рухався у напрямку західних областей.