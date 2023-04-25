Китай використав Макрона: заява посла у Франції стала ножем у спину

Президент Франції Еммануель Макрон вирішив врегулювати питання війни Росії проти України та посадити обидві країни за стіл переговорів за підтримки Китаю. Водночас посол Китаю у Франції Лу Шей заявив, що колишні радянські республіки не мають статусу в міжнародному праві, а ще назвав Крим російським.

Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, у такий спосіб Франція хоче вести власну гру на міжнародній арені.

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Що задумав Еммануель Макрон

Олег Рибачук пояснив, що дух Наполеона Бонапарта не полишає Францію і французьких лідерів.

"Макрону, який щойно виграв досить важкі для себе президентські перегони та має колосальну проблему із профспілками, з пенсійною реформою, конче потрібне щось таке важливе, що його б підняло на європейському рівні", – переконаний він.

На його думку, все ж ініціативи Макрона є провальними та погано продуманими. Яскравий приклад – візит до Китаю щодо мирного врегулювання російсько-українського питання.

Він не проконсультувався ні з Вашингтоном, ні з європейськими партнерами. Китай фактично його використав,

– додав голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Макрон готував громадську думку до того, що він разом із Пекіном готовий допомогти закінчити війну в Україні й досягти миру. Для цього він витратив 3 дні, втім від Пекіна ніяких ініціатив не було чути.

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При чому тут Китай

Олег Рибачук повідомив, що усе чого досягнув президент Франції – роздратовані Європейський Союз та Білий дім. До того ж у межах далекоглядної гри з'явилося ще одне твердження з уст французів.

"Фактично заява посла – це вже ніж в спину", – переконаний він.

Втім варто розуміти, що Китай не є і не буде щирим прихильником наших цінностей, незалежності України. У нього є свої плани.

Це боротьба за те, що Китай хоче вести такі правила, які дозволяють такому авторитарному режиму як у Китаю, Угорщини, Північній Кореї цей порядок змінився і не було диктату ліберальних правил,

– додав він.

За його словами, Китай теж намагається змінити правила гри. Втім, ставки зависокі.

"Заява посла прискорила процес кристалізації відносин Європи і США з Китаєм", – пояснив Рибачук.

До того ж, можливо, досі є табір прихильників хороших взаємин із Китаєм.

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