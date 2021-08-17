Франція направляє в Афганістан два військові літаки та сили спецназу

Еммануель Макрон ухвалив рішення направити в Афганістан два військові літаки та сили спецназу. Мета – допомога евакуації, яка проводиться при співпраці з американськими силами в аеропорту Кабула.

Президент Франції також заявив про наміри разом з Німеччиною та іншими європейськими державами просувати ініціативу з протидії незаконним міграційним потокам з азійської країни.

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Я ухвалив рішення відправити два військові літаки та бійців спецназу. Вони будуть на місці в найближчі години. Афганістан не повинен знову стати святилищем тероризму, яким він був. Це умова світу,

– сказав він.

"Терористичні групи присутні в Афганістані та будуть прагнути отримати користь з дестабілізації. Рада Безпеки ООН має надати відповідальну і єдину відповідь", – зазначив французький лідер.

За його словами, французькі сили прибудуть до країни, щоб допомогти в евакуації, яка проводиться при співпраці з американськими силами в аеропорту Кабула.

Боротьба з тероризмом

Еммануель Макрон додав, що має намір зробити ряд ініціатив у взаємодії з іншими європейськими державами і союзниками із продовженню боротьби проти ісламістського тероризму у всіх його формах.

Він обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном перспективу боротьби з тероризмом і пообіцяв спільні ініціативи "в найближчі години".

Повернення до стабільності буде здійснене через такі політичні та дипломатичні дії в Раді Безпеки,

– підсумував президент Франції.

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