То чи будуть французькі інструктори для ЗСУ: у Міноборони пояснили, що відбувається

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в Україні будуть французькі інструктори. Але у Франції заявили, що це питання ще вивчають. У МО пояснили, що відбувається.

У відомстві дали роз'яснення щодо прийому інструкторів з країн-партнерів. Що цікаво, проведені раніше опитування серед французів свідчать: вони не проти розміщення військ на території України.

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Пояснення ситуації від МО

Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання. Міноборони спільно з Генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення,

– написали там.

Також у Міністерстві оборони підкреслили: Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому іноземних інструкторів з лютого 2024 року.

Детально про заяви обох сторін

Умєров та Сирський провели відеозустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. За її результатами головнокомандувач написав: вітає ініціативу Франції направити до нас інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

Також Олександр Сирський висловив надію, що цей рішучий крок стане прикладом для інших країн.

Утім, в міноборони Франції не підтвердили цю заяву.

Як уже неодноразово зазначалося, навчання на українській землі є одним із проєктів, які обговорюються після конференції з підтримки України, скликаної президентом Республіки (Еммануелем Макроном – 24 Канал) 26 лютого,

– сказано в публікації.

Раніше ЗМІ назвали п'ять варіантів, що можуть робити французькі військові в Україні. Серед них захист Одеси.