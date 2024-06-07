"Українські пілоти вже літали на Mirage 2000": коли можемо отримати бомбардувальники

Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000. Свого часу судна обороняли французьке небо, а тепер захищатимуть український повітряний простір. Вони стануть прекрасним підсиленням для Су-24.

Бомбардувальники здатні знищувати ворожі цілі як у повітрі, так і на землі. Такою інформацією з 24 Каналом поділився керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, припустивши термін передачі французьких літаків.

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Які переваги має Mirage 2000

Мусієнко зазначив, що передача літаків – це в будь-якому випадку добра новина. Вони потрібні зараз, потрібні будуть на майбутнє та перспективу. Інше питання – терміни. Якщо Україна отримає Mirage 2000 на початку 2025 року, це буде вже непогано з огляду на заявлені строки.

Українські пілоти уже літали на Mirage 2000. Про це навіть у 2023 році писали французькі медіа. Їм було відомо, що наші льотчики приїздили до Франції та тренувалися на цих суднах. Сподіваюся, що це пришвидшить процес навчання,

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

За оптимальним сценарієм Парижу, приблизно ще 5 місяців потрібно для навчання. Після отримання бомбардувальник Mirage 2000 може стати чудовим підсиленням для наших Су-24, які запускають ракети Storm Shadow та SCALP по Криму та східних окупованих областях. Судно здатне підіймати значну кількість озброєння та завдавати ефективних ударів як по наземних об'єктах, так і використовуватися для збиття повітряних цілей.

Тобто французькі літаки є дуже потужною зброєю. Донедавна Mirage 2000 були основними бойовими літаками на озброєнні Франції. Вони можуть стати другим типом суден після F-16, які отримає Україна. Оскільки Швеція з винищувачами Gripen відійшла у сторону, сказавши, що не потрібно заважати розгортанню F-16 у нашій державі.

Передача Mirage 2000 Україні: що відомо