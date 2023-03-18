Непогана гармата з можливістю рухатись по ґрунтах: ЗСУ отримали французьку ББМ AMX-10 RC

Днями стало відомо, що Україна отримала французьку бойову броньовану машину AMX-10 RC. Це так званий колісний танк, який підійде для виконання обмеженого кола завдань.

Про це 24 Каналу розповів журналіст спільноти "InformNapalm" Антон Павлушко. Він наголосив, що зараз саме той час, коли обіцяна техніка західних союзників приходитиме на український фронт.

Дивіться також Американський F-16 чи радянський МіГ-29: чому Україні треба західні літаки

Павлушко зауважив, що рішення про передачу ББМ у Франції було прийняте ще на початку січня, а тепер мовиться про початок прибуття техніки на фронт. Отже, між рішенням та доставленням проходить 2 – 3 місяці.

Дуже добре, що нарешті ми бачимо, те, що було прийнято як рішення на попередніх 2 – 3 "Рамштайнах", нарешті починає з'являтися на фронті. Найкраще в цій новині це те, що нам пообіцяли, уже починає приходити у військо і скоро опиниться на фронті,

– додав мовець.

Можливості AMX-10 RC

Журналіст повідомив, що AMX-10 RC називають колісним танком, він має полегшену броню, може витримувати, до прикладу, пікап на якому стоятиме "зенітка", однак в танкових змаганнях один на один в нього шансів нема.

Однак це дуже непогана 105-міліметрова гармата на колесах. Він був зроблений для Африки, для ґрунтових доріг, по них він буде дуже гарно працювати,

– підкреслив журналіст.

Як ББМ працюватиме на чорноземі, можна буде побачити згодом. Павлушко припустив, що їх можна буде використовувати на певних ділянках фронту, де ця техніка буде найефективніша або поставити в резерв, наприклад, на білоруському напрямку.

"Однак це не такий собі game changer, який все змінить на фронті. Ні, це просто ще один вид озброєння, який буде приходити до українського війська і рано чи пізно він буде застосовуватись. В принципі зрозуміло, що війна триватиме ще довго і на фронті AMX-10 RС себе ще покажуть", – резюмував Павлушко.

Павлушко пояснив як можна використовувати AMX-10: дивитись відео

Військова допомога Україні від союзників: останнє