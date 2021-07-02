Російські провокації в Чорному морі: Франція підтримала Британію та Нідерланди

Франція заявила про солідарність з Великою Британією і Нідерландами, які стали учасниками військово-морських інцидентів у Чорному морі, спровокованих Росією. У Парижі наголосили на необхідності дотримання міжнародного права.

Про підтримку Лондона та Амстердама повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в телефонній розмові з главою МЗС Дмитром Кулебою.

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Франція солідарна з Британією та Нідерландами

Ле Дріан наголосив на посиленій увазі до регіональної напруженості, зокрема тієї, яка виникла нещодавно в Чорному морі. Очільник зовнішньополітичного відомства Франції додав, що солідарний з партнерами.

Він запевнив, що Париж підтримує Британію та Нідерланди, які стали учасниками військово-морських інцидентів, спровокованих Росією у Чорному морі. А також звернув увагу на свою прихильність суворому дотриманню міжнародного права.

Нещодавні інциденти у Чорному морі

23 червня Росія повідомила, що обстріляла британський есмінець через те, що судно нібито зайшло у "російські територіальні води". Насправді це сталося біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

У Великій Британії відповіли, що Росія не обстрілювала їхнє судно. Країна запевнила, що нічого не порушила, адже не визнає окупацію півострова.

А 24 червня російські винищувачі протягом кількох годин здійснювали польоти на близькій відстані від нідерландського фрегата, симулюючи атаку.